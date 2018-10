Matan al rapero Young Greatness en Nueva Orleans 

NUEVA ORLEANS, ESTADOS UNIDOS.-El rapero Young Greatness fue asesinado este lunes de un disparo en frente a un conocido restaurante de comida rápida estadounidense en Nueva Orleans.



El rapero estaba hablando por Facetime con su representante cuando recibió el disparo y su auto fue robado.



Famoso por su éxito de 2015 ‘Moolah’ con el que alcanzó el top 85 de Billboard Hot 100, el rapero sumó más de 84 millones de reproducciones en plataformas de streaming.



El disparo se ha producido a eso de la 1.30 de la madrugada, en el exterior de un local de Waffle House . Theodore Jones, nombre real de Young Greatness, tenía 34 años, según Jenesaispop.



El intérprete de ‘Dollar for Hate’ (2015), ‘I Tried to Tell ‘Em’ (2015) y ‘Bloody Summer’, recientemente fichó por Cash Money, la misma casa disquera que impulsó a Drake y Nicki Minaj.

Con la muerte de Greatness suman cuatro lo raperos asesinados en 2018. El primero fue Jahseh Onfroy, más conocido como XXXTentation el pasado 19 de junio. Después murió Jimmy Wopo, de 22 años, el 19 de junio.

El 2 de julio fue tiroteado Smoke Dwagy este lunes Young Greatness.



Greatness estaba de visita en Nueva Orleans para asistir a un funeral de un amigo, sin saber que la muerte lo alcanzaría.