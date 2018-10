Donald Trump asegura que en la caravana migrante van pandilleros

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes, a través de su cuenta de Twitter, que pandilleros se mezclan en las caravanas para ingresar a su país.



El mandatario ya había llamado a los integrantes de la caminata, criminales y curtidos, no obstante, esta vez no generalizó, pero aseveró que en este tipo de grupos iban personas muy malas.

Lea también: Migrantes hacen cadena humana para cruzar río Suchiate



"Muchos pandilleros y algunas personas muy malas se mezclan en la caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Por favor, regrese, usted no será admitido en los Estados Unidos a menos que usted pase por el proceso legal. ¡ Esta es una invasión de nuestro país y nuestro ejército te está esperando!", tuiteó Trump.



El gobernante también informó que envió a 5,000 militares a resguardar la frontera entre México y Estados Unidos, para asegurar que los migrantes no ingresen a su territorio.



Un despliegue de esta envergadura representaría un marcado incremento con respecto a las estimaciones iniciales hechas la semana pasada, cuando las autoridades estadounidenses indicaron que unos 800 efectivos serían movilizados a la frontera sur para brindar asistencia a los guardias apostados allí, principalmente como apoyo logístico.

De interés: Suman tres hondureños muertos en la travesía a EE UU



Trump reiteró en las últimas semanas que se necesitan más tropas para reforzar la seguridad en la frontera, capitalizando políticamente la caravana en plena campaña para las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato del 6 de noviembre, que podrían permitir al opositor Partido Demócrata recuperar el control del Congreso.



El gobierno de México lanzó un programa dirigido a migrantes que ofrece asistencia médica, educación y trabajo temporal con la condición de que soliciten refugio y permanezcan en Oaxaca y Chiapas, en el sur del país.



El domingo, unos 1.500 hondureños que buscan sumarse a la caravana que salió de su país con dirección a Estados Unidos, rompió un cerco de la policía guatemalteca en la frontera con México, pero sin lograr ingresar a territorio mexicano.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!