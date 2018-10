Antonio Conte sería el nuevo técnico del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- Julen Lopetegui parece sentenciado: la humillante derrota del Real Madrid en el Camp Nou (5-1) apunta a la inminente salida del técnico vasco del club blanco, al que, según opinión unánime de la prensa española este lunes, sustituirá el italiano Antonio Conte.



Cuestionado tras una preocupante sucesión de resultados, con cinco derrotas en siete partidos tras la debacle del domingo, la destitución de Lopetegui será el centro de la reunión de la directiva blanca este lunes, tras la cual el presidente blanco, Florentino Pérez, podría anunciar su salida.



La dura derrota ante el Barça ha sido la puntilla para un técnico tocado, que todo augura que no cumplirá los tres años de contrato que firmó en junio pasado.



"Goleada letal", titula este lunes el diario deportivo AS, mientras su competidor de Barcelona Mundo Deportivo afirma en primera "Manita letal", en referencia a cinco goles que dejan al Real Madrid noveno en la Liga española a siete puntos del Barça, líder del campeonato.



El recorrido de Lopetegui al frente del equipo 'merengue' parece camino de finalizar de forma tan abrupta como sorpresiva fue su llegada en junio pasado cuando era seleccionador nacional, para sustituir a un Zinedine Zidane que había dejado el listón alto con las tres últimas 'Champions'.



Su 'sí' al Real Madrid le costó el puesto al frente de la 'Roja', de la misma manera que los resultados y la 'bofetada' azulgrana parecen a punto de echarlo del equipo blanco.



- Jugadores y presidente cuestionados -

Pero, aunque el eslabón más débil es el que está a punto de ceder, los reproches sobre el estado del equipo 'merengue' apuntan también a los jugadores y, sobre todo, al presidente Pérez.



"La culpa no es sólo de Julen", titula en su primera Marca, cuyo subdirector Carlos Carpio dispara en su columna "a un vestuario acomodado como consecuencia de una prolongada época de éxitos".



"No se puede culpar sólo al entrenador, los culpables somos los jugadores", reconocía Casemiro tras la debacle en Barcelona, donde el equipo blanco se mostró lento y temeroso ante el vendaval azulgrana.



Lesiones, cansancio de los mundialistas (Modric, Varane o Sergio Ramos)... Todo parece haberse conjurado contra Lopetegui, que llegó con la misión de construir el Real Madrid post-Cristiano Ronaldo, fichado por la Juventus.



Pero, Benzema y Bale, los hombres que tenían que haber dado un paso al frente sin el astro luso, no lo han hecho, especialmente el galés, y "falto de los goles de Cristiano, el Madrid entró primero en una crisis de resultados y luego de confianza", afirma el director de As, Alfredo Relaño en su columna.



La planificación deportiva tras la marcha del 'hombre de los 50 goles por temporada' es otro blanco de las críticas, que apuntan directamente al presidente Pérez.



Para suplir la baja de Cristiano, el presidente 'merengue' sólo recuperó del Lyon al joven delantero Mariano Díaz, al tiempo que se trajo al portero Thibaut Courtois para un puesto donde nadie veía la urgencia o pagó 45 millones por la promesa brasileña Vinicius, apenas utilizado por Lopetegui.



"La planificación de Florentino se lleva por delante a Lopetegui", auguraba hace unos días Marca.



- ¿Un sargento de hierro? -

Ahora, un Real Madrid tocado parece a la espera de saber quién será el décimotercer entrenador de la 'era Pérez' (2000-2006 y desde 2009) con el nombre del italiano Antonio Conte en todas las quinielas.



"Un sargento contra este vestuario", titula en su columna Carlos Carpio apuntando al perfil de hombre firme de Conte, de 49 años, que corte la época de mano izquierda y concesiones al vestuario de Carlo Ancelotti (2013-2015), Zidane (2016-2018) o Lopetegui.



"Se impone la tesis de que a etapa con un entrenador dialogante y partidario de la mejor convivencia posible, necesariamente debe sucederle un sargento" que ponga firmes algunas estrellas remolonas, deja entender Carpio.



Pero, este lado explosivo de Conte, antiguo técnico de la Juventus y del Chelsea y apodado el 'Martillo' en Italia por su exigencia, podría acabar haciendo explotar el volátil ambiente en el Real Madrid.



"El respeto se gana no se impone, nosotros hemos ganado todo con entrenadores que ya conocéis, a veces la gestión del vestuario es más importante que el conocimiento técnico", dijo el domingo el capitán Sergio Ramos, en un aviso para navegantes.