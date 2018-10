Cristiano Ronaldo: "El presidente del Real Madrid no me consideraba como al principio"

TURÍN, ITALIA.- "Sentía que dentro del club, sobre todo por parte del presidente (Florentino Pérez), no se me consideraba como al principio", declaró Cristiano Ronaldo en un extracto avanzado este lunes de una entrevista que se publicará el martes en la revista France Football.



"Los cuatro o cinco primeros años, tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos", añadió el jugador portugués, traspasado esta temporada a la Juventus por 100 millones de euros.



Ronaldo asegura que su decisión de partir "no fue tomada en función de la marcha" del técnico Zinedine Zidane, aunque "fue uno de esos pequeños detalles que me confirmaban lo que pensaba de la situación del club".



"Si hubiera hecho de mi traspaso una cuestión de dinero, hubiera ido a China, donde hubiera ganado cinco veces más que aquí (Juventus) o en el Real. No vine a la Juventus por el dinero", continuó el cinco veces Balón de Oro.



Acerca del premio, que se entrega el 3 de diciembre, piensa que lo merce: "Sí, sueño con ganar el Balón de Oro y superar a Lionel Messi -también ganador de cinco trofeos-".