Henry Adalid Díaz, migrante que murió en la frontera: A Honduras yo solo regreso muerto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "A Honduras yo solo regreso muerto", con estas palabras el hondureño Henry Adalid Díaz Reyes se despidió de su tía antes de emprender su viaje a Estados Unidos, sin imaginar que se le harían realidad.



"El no quería ya regresar a este país porque no tenía oportunidades. A ellos los tratan de delincuentes; mi sobrino no era delincuente, el era trabajador, con sueños, ilusiones y quizá por eso tomó esa decisión de irse", dijo Leticia Reyes Banegas, tía del hondureño al noticiero Hoy Mismo.



Henry Adalid murió la tarde del domingo a causa de un disparo de bala de goma en un enfrentamiento entre policías y migrantes en la frontera de Guatemala con México.



El joven era uno de los 1,500 integrantes de la segunda caravana que intentaba alcanzar a los hondureños que salieron el pasado 13 de octubre desde San Pedro Sula.



Según su tía, el hondureño trabajaba como transportista, pero decidió emprender el viaje debido a que ganaba poco y no le alcanzaba el dinero para ayudar a su hijo de siete años.



Henry Adalid estaba casado y su esposa iba en la primera caravana de emigrantes.



"El salió un viernes a las 5:00 de la tarde, no recuerdo la fecha; me dijo tía ya me voy y yo le dije cuidate hijo", detalló.



Continuó: "Cuando el me llamó de Guatemala me dijo que había peligro, venite papa le dije.'No tía yo a Honduras no regreso' me dijo", comentó la mujer, mientras sus lágrimas caían en su rostro.

La tía de Adalid no volvió a tener comunicación con el hondureño hasta que los amigos -con quienes viajaba- la llamaron para darle la fatal noticia.



"Usted mira en las redes sociales cómo los están atacando a estos jóvenes y no es justo porque ellos tenían una esperanza, una ilusión de poder cumplir su sueño y salir adelante", lamentó la tía de Henry Adalid.

Solicita ayuda

El cuerpo del hondureño se encuentra en Guatemala y para repatriarlo una funeraria le solicitaba 100 mil lempiras a la familia.



"Nosotros no tenemos ese dinero", dijo la tía de Hernry Adalid, quien solicitó apoyo a Cancillería para poder traer los restos de su sobrino

Este joven es la tercera víctima mortal en la caravana de migrantes que viaja a Estados Unidos.

Un hondureño murió en Guatemala y otro en México, ambos al caer de un camión que les daba jalón.