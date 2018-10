Diálogo nacional cumple este lunes dos meses y aún no hay acuerdo político

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-“Acordamos que el diálogo político tendrá una temporalidad de dos meses a partir de su formal instalación”, decía el compromiso firmado por las fuerzas políticas el 28 de agosto, pero al cumplirse mañana ese plazo, los políticos siguen en deuda con un pueblo que anhela un fin de la crisis.

La falta de voluntad política manifestada en propuestas, contrapropuestas, tácticas dilatorias y acusaciones mutuas ha caracterizado más de veinte encuentros de las mesas técnicas y del Comité Ejecutivo, una instancia superior formada por los más allegados a los principales actores que mantienen al país en vilo desde las elecciones celebradas el año pasado.

El 31 de agosto en una ceremonia especial, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue instalado el diálogo, acto al que no llegaron Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya ni Salvador Nasralla, líderes de las fuerzas en conflicto.

A partir de ahí, los observadores políticos comenzaron a evaluar las posibilidades de éxito de este proceso para el cual la ONU autorizó una partida de 1.8 millones de dólares (43.1 millones de lempiras) para acercar a las partes. Desde que comenzaron las reuniones en su primera etapa (prediálogo), más la segunda parte (diálogo), se han desarrollado unos 40 encuentros sin resultados concretos.

Para el analista y miembro de la Junta de Convocantes, Efraín Díaz Arrivillaga, el diálogo no comenzó bien desde el momento en que no llegaron a su instalación los principales responsables de esta crisis.

Después de superar un impase con el Congreso Nacional, que de forma paralela está promoviendo reformas electorales pagándole a la OEA, los actores reanudarán este lunes sus sesiones en las mesas instaladas en Chiminike, pero todo dependerá de la decisión que tome el Partido Liberal.

“Si no somos capaces de llegar a un mínimo de consensos, entonces el diálogo nacional estaría fracasando”, anticipó Antonio García, representante del expresidenciable Nasralla. Si no hay resultados, “en lo personal, estamos jugando, no hay voluntad política de las partes y no creo que el diálogo se caiga”.

Se espera que esta semana las partes coincidan en por lo menos tres temas: transformación del Tribunal Supremo Electoral, amnistía política y distritos electorales. El representante de la ONU, Igor Garafulic, es optimista y sigue trabajando en la búsqueda de consensos. “En la etapa actual se requiere sintonía y coordinación entre el Congreso Nacional y la mesa de diálogo”, afirmó.