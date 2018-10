Estos son los 10 mandamientos de Gokú, según los fans de Dragon Ball

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El animé japonés líder por excelencia, Dragon Ball, sigue siendo el favorito por millones a nivel mundial, y su protagonista Gokú es considerado un personaje inigualable, tanto así que ya existen 10 mandamientos que sus verdaderos fans deben seguir al pie de la letra...

Los más radicales seguidores de la serie animada, creación de Akira Toriyama, incluso crearon en Internet un grupo denominado "Los testigos de Gokú", donde comparten datos curiosos sobre el más grande guerrero saiyajin de todos los tiempos.

VEA: La razón por la que Apu ya no saldrá en Los Simpson

Sin más que agregar, aquí te presentamos los 10 mandamientos de Gokú, ¿te apuntas para seguirlos?

1.- Amarás a Gokú sobre todas las cosas

2.- Santificarás las fiestas y las esferas del dragón

3.- Honrarás a Toriyama, evita creer en ese libro blasfemo e impreciso llamado Dragon Ball GT

4.- Serás humilde y puro, mírate en el espejo de San Vegeta, su orgullo no lo llevó a nada.

5.- No consentirás que te digan que estás muy grande para ver Dragon Ball

6.- No cometerás actos impuros, como creer en Dragon Ball Af

7.- No robarás las esferas del dragón con fines de mal uso

8.- No dirás falsos testimonios, mentiras o teorías falsas

9. No cometerás actos impuros, San Vegeta condena a los que leen Twilight

10.- Y siempre, siempre, SIEMPRE levantarás tus manos cuando Gokú haga un Genkidama.