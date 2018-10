“Halloween” vuelve a dominar taquilla de Estados Unidos y Canadá

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Nadie puede detener a Michael Meyers o ¿quizás sería mejor decir a Jamie Lee Curtis?



"Halloween" dominó la taquilla de Estados Unidos y Canadá por segunda semana consecutiva al recaudar 32 millones de dólares, según cifras publicadas el domingo.



Las cuatro películas que lideraron la taquilla la semana pasada volvieron a ocupar sus puestos, previo al fin de semana de Día de Brujas.



La secuela de la cinta original de John Carpenter de 1978, estelarizada por Curtis en el papel de Laurie Strode, logró el mejor estreno de todos los tiempos de una película estelarizada por una actriz de más de 55 años. Curtis tiene 59 años.



El largometraje de Blumhouse Productions, distribuido por Universal Pictures, es una de las películas de horror más taquilleras de todos los tiempos, tras haber recaudado 126,7 millones de dólares con un presupuesto de 10 millones de dólares.



La aclamada cinta protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga, "A Star Is Born", se mantuvo en el segundo lugar con 14 millones de dólares en su cuarto fin de semana en cartelera. La película ha recaudado 148,7 millones de dólares en Estados Unidos, a la vez que ha logrado buenas ventas a nivel internacional para los estudios Warner Bros. A nivel internacional ha recaudado 104,6 millones de dólares.



En tanto, "Venom", de Sony, se mantuvo en el tercer lugar por cuarto fin de semana. La adaptación de historieta estelarizada por Tom Hardy ha recaudado 504,8 millones de dólares a nivel internacional.



El trío "Halloween", ''Venom" y "A Star Is Born" ha elevado la taquilla a nuevas cumbres. Faltando solo unos días, las ventas mensuales de boletos ya rebasaron el récord de 757,1 millones de dólares impuesto en 2014, con 789,9 millones de dólares en ventas en octubre _que tradicionalmente es un mes cinéfilo lento_ de acuerdo con comScore.



Estimado de ingreso en taquillas de viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore. Las cantidades finales serán divulgadas el lunes.



1. "Halloween", 32 millones de dólares.

2. "A Star Is Born", 14,1 millones.

3. "Venom", 10,8 millones.

4. "Goosebumps 2", 7,5 millones.

4. "Hunter Killer", 6,7 millones.

6. "The Hate U Give", 5,1 millones.

7. "First Man", 4,9 millones.

8. "Smallfoot", 4,8 millones.

9. "Night School", 3,3 millones.

10. "Mid90s", 3 millones.