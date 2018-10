El regalo de cumpleaños que la princesa Leonor quiere, pero que sus padres le niegan

MADRID, ESPAÑA.-Leonor de Borbón y Ortiz, princesa de Asturias, cumplirá 13 años el próximo 31 de octubre y como cualquier adolescente anhela un regalo, sin embargo, sus padres los reyes Felipe y Leticia se lo han negado.



La heredera al trono español quiere un iPhone X para su cumpleaños, así lo reporta el medio español Look, quien también expone los motivos por los que no se le concederá.



¿Porqué la princesa no puede tener el celular que quizá muchas otras niñas de su edad tienen, tomando en cuenta su fortuna? Pues la respuesta es sencilla, los reyes no quieren que su pequeña hija se dedique a pasar mucho tiempo en las redes sociales y de mensajería.

No quieren que abra cuentas en las redes, por lo que tener un celular tan sofisticado podría ser una tentación para la pequeña.



La princesa no podrá tener cuentas personales en Facebook, Instagram, Twitter o Snapchat ya que así lo establece el protocolo real español. Debe mantener su vida íntima alejada de los reflectores y la curiosidad de la población.

Toda la información sobre la integrante de la familia real española será a través de las redes oficiales de la monarquía.