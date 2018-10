EN VIVO: Barcelona se enfrenta al Real Madrid en el clásico español

BARCELONA, ESPAÑA.- En el Camp Nou, el superlativo Barcelona de Valverde recibe al renovado Real Madrid de Lopetegui en el primer clásico liguero de la temporada española sin Leo Messi ni Cristiano Ronaldo.



Hay que remontarse al año 2007 para el último clásico entre ambos colosos del fútbol español en que no estuvieron ni el actual capitán azulgrana, lesionado para el pasado domingo, ni el astro portugués, ahora estrella de la Juventus.



Pero aún con las faltas de Messi y Cristiano, el duelo por excelencia se presenta igual de apasionante y pocos creen en no ver goles el domingo en el Camp Nou.



Con paso firme

El clásico sólo ha acabado una vez con empate sin goles en el Siglo XXI, en noviembre de 2002, y Benzema y Bale se perfilan como los encargados para que eso no se repita para los blancos, mientras en el lado contrario, los Culés esperan que Luis Suárez tome el relevo goleador de Messi.

Alineaciones

BARCELONA: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Rafinha, Coutinho, Suárez



REAL MADRID: Courtois; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco

El encuentro será transmitido en exclusiva por la señal de DirecTV Sports, beIN LaLiga, beIN Sports y TDN,

Los horarios del partido en el mundo:



Honduras 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 10:15 a.m.

​Chile - 12:15 p.m.

España - 17:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 11:15 a.m.