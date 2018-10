La razón por la que Los Simpson eliminarían al personaje de Apu en la serie

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La peculiar forma de hablar de Apu Nahasapeemapetilon, personaje de Los Simpson, ya no sería escuchada más a partir del próximo año, pues, según uno de los productores de la serie, él ya no aparecerá en la temporada 30.

Adi Shankar, el productor indio de la serie, explicó al sitio IndieWire que la decisión estaría fundamentada en la polémica que se generó en los últimos tiempos en torno a Apu, tras ser catalogado como un personaje que encasilla a algunos grupos de inmigrantes.

"Recibí algunas noticias desalentadoras, que he verificado de varias fuentes: van a abandonar el personaje de Apu por completo. No van a darle mucha importancia ni nada por el estilo, pero van a prescindir de él para evitar polémicas", afirmó Shankar.

En ese sentido, Shankar agrega que esta decisión marca un antes y un después en la serie. "No es un paso adelante o un paso atrás, es solo un paso masivo hacia los lados. Después de haber leído todos estos maravillosos guiones, siento que eludir este problema no lo resuelve cuando todo el propósito del arte, diría, es reunirnos".

VEA: Buscan a presunto ladrón parecido a un actor de Friends

De acuerdo con el sitio Infobae, el dueño del minimercado Kwik-E-Mart, en la serie, sería desplazado en medio de quejas por racismo en torno a su figura.

Y es que, a principios de este año, la serie fue sumamente criticada por los supuestos prejuicios que el personaje de Apu encarnaba. La mayoría de las acusaciones venían por el documental ‘The Problem with Apu’ (El problema con Apu), realizado por el cómico Hari Kondabolu, según detalla Semana.com.

No obstante, hasta el momento no ha salido a la luz ningún comunicado oficial al respecto, ni de parte de los productores de la serie ni de Fox, la cadena que transmite la serie que está por cumplir 30 temporadas al aire.

Pese a ello, el último capítulo en el que apareció Apu se transmitió el pasado 14 de octubre, llamado ‘My Way or Highway to Heaven‘ (Mi camino o carretera al cielo). Lo curioso es que en ese capítulo Apu aparece solo en una escena rodeado de personajes muertos que están en el cielo.