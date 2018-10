Un doblete de Cristiano Ronaldo estira en Empoli la imbatibilidad de la Juventus

ROMA, ITALIA.- Un doblete de Cristiano Ronaldo, incluido un misil desde fuera del área, permitió a la Juventus dar la vuelta al marcador (2-1) frente al Empoli (18º), este sábado en la décima jornada italiana, por lo que el vigente campeón alcanza los diez partidos sin perder.



Francesco Caputo había adelantado a los locales con un buen remate en la primera parte (28), pero la Juventus reaccionó en la segunda.



Primero el árbitro señaló penal en una entrada al argentino Paulo Dybala. Ronaldo lo convirtió (54) y un cuarto de hora después (70) completó su doblete con un remate potente y a la escuadra desde fuera del área.



Ronaldo, cada vez más adaptado al campeonato italiano, alcanza con su doblete los siete tantos, a dos del máximo realizador, el polaco Krzysztof Piatek, la sensación del Génova.



"Sabíamos que sería un partido difícil de jugar tras la Champions. Estábamos un poco cansados. Pero en la segunda parte tuvimos más el balón, más opciones. Pienso que merecimos ganar", dijo Ronaldo.



Con este triunfo la 'Juve' se situá con 7 puntos de ventaja sobre el Nápoles (2º), que el domingo tiene un difícil compromiso, en su estadio ante la Roma (7º).



El Empoli, que no ha ganado un partido desde que lo hiciera en la primera jornada, se mostró mejor de lo previsto ante el gigante del fútbol italiano. La jugada del gol nació en su área y la culminó Caputo con una buena maniobra tras una carrera del ghanés Afriyie Acquah.



Baja de Chiellini

Los anfitriones pidieron un penal cuando un disparo de Miha Zajc tocó en el brazo de Leonardo Bonucci, pero el equipo árbitral decidió no sancionar la jugada después de acudir al Asistente de Vídeo (VAR).



El primer periodo de la Juventus fue uno de los peores de esta temporada, con un sector ofensivo ausente, incluido Ronaldo.



El vigente campeón no pudo contar con su líder en defensa Giorgio Chiellini, lesionado en el calentamiento, ni con Sami Khedira ni Mario Mandzukic. Además notó la fatiga tras su gran partido en Old Trafford, el miércoles en Champions, con triunfo 1-0 ante el Manchester United.



"Sabíamos que esta semana sería muy importante, en Mancester hicimos un partido fantástico y mostramos que somos un gran equipo", añadió Ronaldo.



Ya en la segunda parte el arquero local, Ivan Provedel, tuvo su momento cuando protagonizó dos paradas de nivel ante el brasileño Alex Sandro y el bosnio Miralem Pjanic.



Luego la Juventus metió una marcha de más y se llevó los tres puntos. Ya suma nueve victorias y un empate.



En el otro partido disputado el Atalanta (14º) goleó 3-0 en su campo al Parma (11º). Este sábado también se disputa el Torino-Fiorentina.