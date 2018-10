Caravana migrante lleva su travesía a Ciudad México en su sueño de llegar a EEUU

Agencia AFP

ARRIAGA, MÉXICO. - La caravana de migrante, la mayoría hondureños, partió la madrugada de este sábado del poblado mexicano de Arriaga rumbo a Ciudad de México, luego de que el viernes decidieron pedirle al gobierno permisos migratorios para transitar libremente, incluso hasta la frontera con Estados Unidos.



La kilométrica columna humana fue retenida momentáneamente en la carretera a la altura de la comunidad de Las Arenas, en el municipio de Arriaga, Chiapas, por un retén policial a unos 25 km de su sexta parada Tapanatepec, en Oaxaca, constató un equipo de la AFP.

Después de dos horas de estar sentados sobre el asfalto entre campos de cultivo de maíz y vegetación selvática, los centroamericanos retomaron el camino sin incidentes.



"Vale la pena hacer esa parada en la capital mexicana porque ya ve, este país también está muy peligroso y no queremos que nos secuestren o nos agarre migración", comentó a la AFP Alejandra Ramírez, originaria de Cortés, Honduras, y que camina con su hija de tres años sobre sus hombros.



La ONU estima que esta caravana reunió a unas 7.000 personas pero la organización Pueblos Sin Fronteras, que los acompaña, considera que unos se han quedado en el camino, otros han decidido regresar para reducirse a más de 4.000 al llegar a Arriaga, donde pernoctaron.



El presidente Enrique Peña Nieto lanzó el viernes un programa dirigido a migrantes denominado "Estás en tu casa" que ofrece asistencia médica, en educación e incluso trabajo temporal a centroamericanos sin papeles pero con la condición de que inicien un trámite de solicitud de refugio y permanezcan en los en los estados de Oaxaca y Chiapas, este último fronterizo con Guatemala.



Pero en una votación a mano alzada organizada el viernes en la noche por el presidente Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, en la plaza de Arriaga, la mayoría votó por pedir ese trámite en persona en Ciudad de México.



"Yo voy a hacer lo que haga la caravana porque así es seguro que nadie nos va a detener, vamos a la Ciudad de México pero pase lo que pase yo me voy a Estados Unidos", dijo categórico Marvin Pérez, un asistente de albañil de 23 años.



En Estados Unidos, el presidente Donald Trump insinuó el viernes ante el avance de la caravana que podría gobernar por decreto en materia migratoria.



Días atrás había advertido que cortará la ayuda al desarrollo en Centroamérica si no detiene estos éxodos migratorios y anunció el despliegue de cientos de militares en la frontera con México para dar apoyo logístico ante lo que considera una "emergencia nacional".

