El Girona gana 2-1 al Rayo Vallecano, pero Anthony Lozano salió expulsado

MADRID, ESPAÑA - El Girona de Anthony El Choco Lozano ganó 2-1 al Rayo Vallecano este sábado, con doblete de 'Portu', en la 10ª jornada española, dejando al Rayo hundido en la penúltima posición de la Liga.



Cristian Portugués 'Portu' abrió el marcador de penal (34), antes de repetir con un disparo ajustado al palo (45), mientras Alejandro Gálvez recortó distancias (61).



El Girona, que no pudo contar con su goleador uruguayo Cristhian Stuani por lesión y acabó con diez por la roja directa al hondureño Anthony Lozano (88), dominó la mayor parte del encuentro, apoyado en sus dos tantos.



El gol de Gálvez rematando en boca de gol un balón suelto tras una parada del meta Bono (61) animó al Rayo, pero el Girona, bien plantado, contuvo al equipo madrileño.



La victoria deja al Girona en la parte media de la tabla, mientras el Rayo sigue hundido en puestos de descenso.



El viernes, el Espanyol (2º) empató 1-1 en la cancha del Valladolid (6º), con lo que no pudo tomar el liderato liguero, aunque está provisionalmente empatado a puntos con el primer clasificado, el Barcelona.



Borja Iglesias abrió el marcador con un disparo lejano, pero Daniele Verde igualó en el descuento (90+1).



El plato fuerte de esta décima jornada lo juegan el domingo en el Camp Nou el Barcelona y el Real Madrid, en un partido que puede marcar el devenir del técnico Julen Lopetegui en el banquillo blanco.



En la 7ª posición de la clasificación, fuera de puestos europeos y a cuatro puntos del Barcelona, el Real Madrid no puede permitirse más fallos para no quedar más descolgado de la cabeza.