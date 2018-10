Donald Trump amenaza con poner "mano dura" contra migrantes si no se cambian leyes

Redacción

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a utilizar sus redes sociales para advertir a los demócratas sobre su accionar si no se hace una modificación a las leyes migratorias.



El mandatario prometió poner "mano dura" y además recalcó que han gastado millones de dólares en migración, lo que sigue siendo su discurso para detener a caravana migrante de hondureños que buscan asilo.



"Los Estados Unidos ha estado gastando miles de millones de dólares al año en la inmigración ilegal. Esto no continuará. Demócratas nos deben de dar los votos para aprobar leyes de inmigración más fuertes, pero justas. Si no nos verán obligados a jugar con una "mano dura", escribió en su cuenta de Twitter.

Según varios medios estadounidenses, la Casa Blanca estudia emitir un decreto que suspendería la posibilidad de que migrantes centroamericanos puedan entrar a Estados Unidos para hacer una solicitud de asilo.



Una medida de ese tipo sería probablemente cuestionada ante la justicia.



La última acción para detener la caravana de migrantes por parte del gobierno fue reforzar con más de 800 soldados la frontera de Estados Unidos con México para atender la llamada "emergencia nacional".



Trump también escribió en su red social que no dejará entrar a los ilegales, pero que si quieren aplicar a una ciudadanía lo hagan como lo están haciendo millones de personas.

Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó que se comenzará a investigar y judicializar a los responsables de incentivar la caravana de migrantes.