Así se jugará la fecha 16 del torneo de Apertura en la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Liga Nacional de Honduras se encuentra a punto de conocer los clasificados a la liguilla del torneo de Apertura.



La fecha 16 inicia con el duelo entre Real España y Olimpia, partido que definirá la nueva era de Manuel Keoosseian con los blancos, mientras que para la realeza significaría alcanzar el primer lugar del torneo.



Real de Minas que ha venido resucitando en los últimos partidos con algunos triunfos jugará con el Honduras Progreso en el Marcelo Tinoco de Danlí.



Platense de Rambo de León recibirá al "quebrado" Vida de La Ceiba, duelo que arrancará a las 7:15 de la noche.



Así se jugaría la jornada 16



Sábado

7:00 PM | Real España vs Olimpia (Estadio Francisco Morazán)

7:15 PM | Platense vs Vida (Excélsior de Puerto Cortés)



Domingo

2:00 PM | Juticalpa vs Lobos (Juan Ramón Breve, Juticalpa)

3:00 PM | Real de Minas vs Honduras Progreso (Estadio Marcelo Tinoco, Danlí)

8:00 PM | Motagua vs Marathón (Estadio Nacional de Tegucigalpa)