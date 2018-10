FOTOS: El error en el vestuario de Meghan Markle que se hizo viral

LONDRES, INGLATERRA.- Desde que Meghan Markle llegó a la familia británica no ha dejado de estar en la mira de todo el mundo, no solo por su belleza y estilo, sino también por la forma en que ella misma se ha destacado.



En una de sus últimas apariciones publicas, la exactriz que pronto se convertirá en mamá, tuvo un pequeño error en su vestuario que hizo que se viralizara en las redes sociales.



Cuando Meghan bajo junto a su esposo, el príncipe Harry, desfiló por una alfombra roja, sin embargo las miradas se desviaron no precisamente a su vestido, sino a la etiqueta que le colgaba a la prenda.

El vestido pasó a segundo plano cuando todos vieron la etiqueta. Foto: AP







Algunos medios de comunicación destacaron el atuendo que llevaba la royal, que está evaluado en 444 dólares.



Lo que llamó la atención es que el mundo está acostumbrado a ver a que los miembros de la Familia Real siempre luzcan impecables en sus apariciones públicas.



Pero un error le puede pasar a cualquiera.

Mira aquí más FOTOS