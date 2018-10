El Clásico Real Madrid-Barcelona "se vive al máximo", dice Suárez

BARCELONA, ESPAÑA.- El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez advirtió este viernes sobre el clásico liguero del domingo contra el Real Madrid, que este partido "se vive al máximo" y no tiene nada que ver con las dinámicas de los equipos.



"Un Clásico es un Clásico. En el último del curso pasado, ya éramos campeones y se jugó con una gran intensidad", dijo Suárez en una entrevista con los medios de su club, ante la posible tentación de confiarse por el mal momento que parece atravesar el club blanco.



"Siempre son así, se tiene muchas ganas. No piensas cómo viene el otro anímicamente, o que viene jugando mal o que el otro viene mejor, es un Clásico y se vive al máximo", añadió el delantero uruguayo.



"Te recuerda a los partidos de eliminatorias de Uruguay", dijo Suárez, considerando que "jugar el Clásico tiene una 'vibra' especial, el público te contagia aún más de adrenalina y el jugador quiere ganar sí o sí. Pero queda todo dentro del campo, son momentos muy lindos", aseguró Suárez.



Suárez, que es una de las principales bazas del Barcelona para retomar el relevo goleador del lesionado Leo Messi, no parece creer demasiado en un Real Madrid fragilizado.



"Hay que tener mucho cuidado porque tienen futbolistas con mucha calidad que marcan la diferencia, pero como cualquier rival también tienen sus debilidades y hay que aprovecharlas", concluyó.