Honduras: Policías habrían disparado contra menores de edad por error

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Terribles momentos viven los padres de tres menores de edad que fueron atacados a balazos por agentes policiales la noche del jueves en la colonia Quintur de San Pedro Sula, al norte de Honduras.



Los pequeños, que rondan las edades de 7-14 años, se encuentran internos en el hospital luego que se les tuviera que intervenir quirúrgicamente por la gravedad de sus heridas.



José Santos Euceda, el padre de los niños, relató que él y sus vástagos se dirigían a buscar atención médica porque la jovencita de 14 años, que está en estado de embarazo, se sentía mal.



"Yo no sé ni por qué pasó, solo me dijeron ellos que levantara las manos, yo levanté las manos, salí del carro y de ahí agarraron a tiros el carro, no sé por qué", reveló.



Agregó: "Deme permiso de sacar el carro porque miren cómo me mataron mis hijos".



Euceda aseguró que no recibió ayuda y que en cambio le preguntaban qué hacía por ese sector.



"Sácalos me dijeron y yo les dije denme apoyo... y acaso me quisieron dar apoyo", lamentó el papá.



Trascendió que el hecho habría ocurrido tras un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La familia transitaba por el lugar en ese momento y los elementos de seguridad los habrían confundido.



Hasta el momento se mantiene reservado el estado de salud de los menores de edad.