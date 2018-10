Encuentran a Mario Castellanos, el menor hondureño que viajaba en la caravana

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Fue visto por últimas vez en la frontera de Guatemala con México cuando un Policía Antidisturbios lo detuvo, desde entonces sus padres desconocían el paradero de Mario Castellanos, el menor que se volvió el símbolo de la caravana de migrantes que viaja hacia Estados Unidos.

El pequeño se encontraba desaparecido desde hace una semana, mientras sus padres rogaban a las autoridades información y que lo deportaran a Honduras.

El niño, de 12 años de edad, había llamado la atención de los medios internacionales, principalmente al afirmar que viajaba solo y que quería llegar a Estados Unidos porque en Honduras habían "maras" y "por muchos ladrones".

Cuando el éxodo de migrantes rompió las rejas de la frontera de México, Mario fue detenido y desde entonces se desconocía su paradero.

El medio Televisa publicó en un reportaje donde el pequeño es visto nuevamente y también denuncia que lo golpearon.

"Cuando me golpearon no sé a dónde fui a caer. Cuando me desperté vi aquella oscurana, cuando amanecí como en una cárcel", dijo el pequeño.

Según el medio, Mario se encuentra en Tapachula, México, y permanece en un albergue para menores migrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El hondureño afirmó que "si me deportan, pues vuelvo otra vez".

La mañana de este jueves trascendió que Mario será deportado en horas de la noche, junto a otros 10 menores hondureños que también se encuentran en el centro de detención, debido a que viajaban solos.