Julen Lopetegui quedaría fuera del Real Madrid si pierde contra el Barcelona

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid y el Barcelona se enfrentan el domingo en el partido estrella de la 10ª jornada de la Liga española, en un partido que puede marcar el devenir del técnico Julen Lopetegui en el banquillo 'merengue'.



La corta victoria 2-1 el martes en Liga de Campeones supuso un balón de oxígeno para Lopetegui, bajo presión tras una racha de cinco partidos sin ganar, cuatro de ellos derrrotas, cortada el martes ante el Viktoria plzen.



"Para mí hoy es un punto de inflexión", decía el técnico blanco tras el encuentro, apuntando al "partido precioso" contra el Barcelona el domingo, en el que una derrota puede suponer la sentencia definitiva para el exseleccionador español.



"Hemos recuperado confianza. La confianza se tiene ganando partidos, metiendo goles, creando ocasiones, vamos a prepararnos bien tranquilamente para ese gran partido del fin de semana", dijo, por su parte, el delantero Karim Benzema.



- Enderezar la puntería -

Un encuentro en el que el equipo blanco deberá poner remedio a su fragilidad defensiva y corregir su puntería, ya que en nueve jornadas de Liga ha marcado 13 goles, diez menos que su rival azulgrana del domingo.



En la 7ª posición de la clasificación liguera, fuera de puestos europeos y a cuatro puntos del Barcelona, el Real Madrid no puede permitirse más fallos para no quedar más descolgado de la cabeza del campeonato español.



El equipo 'merengue' se enfrentará a un Barça, líder liguero, que llega con la baja sensible de Leo Messi, tras fracturarse el brazo.



El entrenador azulgrana tendrá que ver cómo suple al astro argentino, después de haber optado por Rafinha en la victoria 2-0 sobre el Inter de Milán el miércoles, en el que el equipo hizo un gran juego colectivo, tal como pedía Valverde para minimizar una ausencia crucial.



- Consolidar el liderato -

"Tenemos que hacer una labor de conjunto para que su ausencia se note menos", dijo el técnico de un Barcelona que necesita los tres puntos para consolidarse en lo alto de la tabla en un inicio de Liga muy apretado.



El Barça, con 18 puntos, sólo tiene uno de ventaja sobre el segundo, Espanyol, y Alavés, tercero, mientras que Sevilla (3º) y Atlético de Madrid (4º), están a dos.



El Espanyol se encargará de abrir la jornada el viernes en el campo del Valladolid (6º), mientras el Alavés recibirá el domingo a un Villarreal (16º), necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso a segunda división.



El Atlético de Madrid recibe el sábado a la Real Sociedad, mientras el Sevilla cerrará la jornada el domingo, recibiendo al Huesca.