Manuel Keosseián es el nuevo entrenador de Olimpia tras renuncia de Nahún Espinoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El uruguayo Manuel Keosseián fue nombrado como el nuevo entrenador de Olimpia, luego que la Junta Directiva del club le aceptara la renuncia a Nahún Espinoza.

Keosseián, quien logró ser campeón en Honduras con Marathón, habló en el programa Fútbol a Fondo de Televicentro, donde aseguró sentirse honrado por su nombramiento.

"Es un desafío muy grande llegar a un equipo grande, que está en primer lugar e invicto, es un gran desafío", dijo 'Manolo' durante la llamada telefónica.

Keosseián, quien se encontraba esta noche en el aeropuerto de la capital de su país a la espera de arribar a Honduras el jueves, reveló que el arreglo con Olimpia se dio desde el lunes.

"Esto comenzó el lunes en la noche, donde tuve un primer contacto, me llamaron para ver si estaba o no trabajando y ayer dijeron que me iban a contactar otra vez. Ahí me dijeron la posibilidad de llegar a Olimpia y me decían que Nahún ya no quería seguir y como un hombre de fútbol y al que le gustan los desafíos aquí estoy, contento de tener trabajo", explicó el profe.

Sobre Nahún, Keosseián dijo que "el técnico hizo un trabajo brillante y soy privilegiado de llegar a un equipo como Olimpia. Esto es fútbol y no somos moneda de oro para que todos nos quieran. Estamos hablando de un entrenador importante de Olimpia, con un tricampeonato, la gente es injusta también. Existe mucha presión y poca paciencia y trataré de darle mi huella a un equipo que está primero y que el cuerpo técnico hizo un buen trabajo".

El DT uruguayo llegará al mediodía del jueves al aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa, tras hacer escala en Panamá.

La primera prueba del entrenador será el sábado en el estadio Morazán de San Pedro Sula, ante Real España.