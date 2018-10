Periodista Jorge Ramos hace fuerte llamado al gobierno de México por caravana migrante

CHIAPAS, MÉXICO.- Después de dos días de acompañar la caravana de migrantes que se dirige hacia los Estados Unidos, el periodista Jorge Ramos hizo un fuerte llamado de atención al gobierno de México para apoyar a los hondureños.



A través de su cuenta de Twitter, el presentador de noticias de Univisión pidió que se tomen acciones antes de que se convierta en una tragedia.



"Insisto. El gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobernador de Chiapas, empresas y ONGs deben ofrecerles autobuses a los inmigrantes centroamericanos para llegar a la frontera norte antes de que ocurra una tragedia", expresó en su red social.



Agregó: "En la caravana hay unos 2 mil niños, enfermos y están a 1,500 km de Texas".



En otro tuit, Ramos cuestionó: "¿Realmente creen que estos niños y sus padres caminarían el equivalente de una maratón si fueran financiados por Soros, Maduro u Ortega? Ellos no tienen dinero para comer o comprar agua. Ellos no son el enemigo, son refugiados y necesitan de tu ayuda.

El gobierno de Estados Unidos reveló que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, les aseguró que la caravana era financiado por políticos de izquierda latinoamericana.



La caravana de migrantes salió de Honduras el pasado 13 de octubre y en este momento se encuentra atravesando el estado de Chiapas, en México.



El presidente Donald Trump ha dicho que hará lo posible para que los catrachos no puedan cruzar de forma ilegal hacia los Estados Unidos.



Pompeo, el secretario de Estado de esa nación, dejó claro que no darán asilo a los hondureños si no cumplen con los requisitos correspondientes.