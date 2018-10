Mike Pompeo a migrantes: No tendrán éxito para entrar a Estados Unidos

Redacción

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo a los migrantes que viajan en caravana que "no tendrán éxito para entrar a los Estados Unidos".



"Los Estados Unidos tienen un mensaje para los que están en la caravana: usted no tendrá éxito en entrar a los Estados Unidos", escribió Pompeo en su cuenta de Twitter.



El secretario de Estado advirtió a los compatriotas que "si buscas venir aquí como refugiado, pasa por el proceso normal de refugiado. No se le concederá la entrada a los Estados Unidos a través de los medios ilegales de esta caravana".



Pompeo ha mencionado en los últimos días que la migración a Estados Unidos se acerca a niveles de crisis, e incluso afirmó que tras la caravana habían líderes políticos de la oposición.





El mensaje fue replicado por la encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, quien también ha pedido a los migrantes en varias ocasiones que regresen a Honduras porque "el viaje es muy peligroso" y quienes intenten ingresar de forma irregular al país norteamericano serán arrestados y deportados.



La caravana de más de siete mil migrantes se encuentra en Chiapas, México y sigue su camino rumbo a Estados Unidos.



El presidente Donald Trump desplazó agentes fronterizos y al Ejército a los puntos límites con México, para evitar el ingreso de migrantes hondureños.