Trump: "Nunca aceptaremos que personas entren ilegalmente a nuestro país"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump siguió enviando el miércoles mensajes sobre la caravana de migrantes hondureños que se desplaza hacia la frontera estadounidense, pero la Casa Blanca rechazó la insinuación de que está explotando el miedo.



"Para esos que quieren y abogan por la inmigración ilegal solo miren atentamente a lo que le ha pasado a Europa en los últimos cinco años, ¡un completo desastre! Solo desearían tener esa decisión otra vez", fue el primer mensaje del mandatario estadounidense a través de su cuenta Twitter.

For those who want and advocate for illegal immigration, just take a good look at what has happened to Europe over the last 5 years. A total mess! They only wish they had that decision to make over again.