Padres del niño migrante hondureño Mario Castellanos piden información sobre su paradero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre lágrimas, los padres de Mario David Castellanos, el niño de 12 años que viaja solo con la caravana migrante de hondureños hacia los Estados Unidos, piden información de su paradero.



La última información del pequeño surgió cuando los caminantes forzaron los portones de la frontera de Guatemala y México, donde Castellanos fue detenido por la Policía Antidisturbios y dio declaraciones a un medio internacional.

Lea también: Hondureños seguirán con la caravana que enfurece a Trump



Sin embargo, desde el 19 de octubre los familiares del menor no saben de su paradero y ruegan a las autoridades que les brinden información, además les ruegan que lo deporten al país.



"Es un inocente. Yo les pido a las autoridades que me lo dejen libre, que me lo manden para Honduras de vuelta", clama llorando Mario Castellanos, padre del menor.



El infante se convirtió en el símbolo de la caravana migrante que salió el pasado 13 de octubre de la Gran Central Metropolitana de la ciudad de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos.



El chico fue imagen de los medios internacionales quienes comenzaron a contar su historia a través de los diversos portales de noticias, no obstante, hoy se pide información de su paradero.

De interés: Niños de la caravana migrante juegan a que ya llegaron a EE UU