Anuncian cortes de energía para este próximo miércoles en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo corte de electricidad anunció hoy la Empresa Energía Eléctrica (EEH) para este próximo 24 de octubre de 2018 en varias zonas del país.



La EEH enviará sus cuadrillas para efectuar trabajos de mantenimiento en la ciudad de San Pedro Sula y El Progreso. La suspensión se programó de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia San José V

Colonia Montefresco Este

Colonia Jerusalén

Colonia Villa Ernestina

Colonia Guillén

Residencial Villa Olímpica

Colonia Perfecto Vásquez

Colonia Brisas del Merendón

Brisas de Campo

Colonia Miguel Pavón

Colonia Municipal

Colonia El Periodista

Colonia Villa Asturias

Colonia San Sebastián

Calpules

Colonia del Valle

Estadio Olímpico

Proteínas

Jopafer





SAN PEDRO SULA (8:30 AM a 4:30 PM)

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

Pueblo Nuevo

El Ingenio

Chumbagua



EL PROGRESO (8:00 AM a 4:00 PM)

Residencial Las Acacias

Colonia 6 de Julio

Colonia Kennedy

Residencial Andalucía

Residencial Villa Belinda

Residencial Quintas del Sol

Residencial Monte Carlos

Residencial La Granja

Colonia Rubí

Camalote Arriba

Camalote Abajo

Aldea El Centenario

Aldea El Naranjo

Residencial La Orquidia

Colonia Alemania

Zip Porvenir

Barrio San Miguel

Colegio Norte Dame

Colonia Santa Elizabeth

Colonia Fátima

Ex campos Bananeros

Buena Vista

Río Chiquito

Las Flores

Las Chumbas

Naranjos Chinos

Zoológico Voluntades Unidas

Amapa

Kilómetro 70

El Paraíso

Monterrey

Palos Blanco

Las Filipinas

Colonia Marvin Reyes

Quebrada Seca

Aldea El Porvenir del Norte

Colonia Aurora

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Colonia Núñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1,2 y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor Eterno

Aldea Brisas del Norte

Brisas de La Libertad.