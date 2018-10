Nikki Haley: Los políticos hondureños aliados con dictadores socialistas están alentando la caravana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, recalcó los motivos políticos detrás de la caravana migrante de hondureños que busca llegar a ese país.



La publicación en Twitter, que originariamente fue compartida por la Misión de EE UU en la ONU, señala que hay políticos de Honduras vinculados al régimen chavista y castrense alentando a la nutrida marcha de migrantes.

"Necesitamos mirar los motivos políticos detrás de la caravana. Los políticos hondureños aliados con los dictadores socialistas venezolanos y cubanos están alentando a la caravana a socavar el gobierno del presidente Hernández. Estados Unidos es un país de leyes, no de caos fronterizo", se lee en el tuit.

Lea también: Estados Unidos no ha recortado ayuda a Centroamérica



Haley advierte también que su país es de leyes y no de caos fronterizo, en consonancia con el discurso del presidente Donald Trump que ha enfatizado que no permitirá que la caravana traspase la frontera.



El mandatario estadounidense ha amenazado con el recorte de ayuda económica para Honduras, Guatemala y El Salvador, tras el avance de la caravana, y ha advertido con llamar al Ejército de EEUU para blindar su frontera sur.



Los mismos señalamientos los realizó este martes el vicepresidente de los EE UU, Mike Pence, quien aseguró que la caminata esta organizada por izquierdistas financiados por Venezuela.



"Lo que el presidente de Honduras me dijo es que fue organizada por grupos izquierdistas de Honduras financiados por Venezuela y enviados al Norte para desafiar nuestra soberanía y nuestra frontera", dijo Pence en un evento organizado por el diario The Washington Post.

+Hombre que provocó accidente donde murieron cinco hondureños andaba ebrio

RT @USUN: Need to look at political motives behind the caravan. Honduran politicians allied w Venezuelan & Cuban socialist dictators are encouraging the caravan to undermine US-friendly gov't of Pres Hernandez. The US is a country of laws, not border chaos https://t.co/fT75153nzc