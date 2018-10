Esta es la razón por la que Carlo Costly no juega con Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia de la capital de Honduras ha dejado en la banca en los últimos partidos a su delantero estrella Carlo Costly, pero las razones son por el tema de lesión.



Carlos Chang, preparador físico del Olimpia, fue el elegido para dar las declaraciones a la prensa y explicó lo que pasa con algunos jugadores que no han tenido participación en los Blancos.



¿Cómo está Costly físicamente está lesionado o no?

La verdad Costly la semana pasada él manifestó una molestia en su abductor, pero ya lo pueden ver que está trabajando bien, él siempre ha sido un gran profesional nunca se ha salido de los entrenamientos y ya esta semana esperamos que él no tenga ninguna molestia y solo esperar que el técnico decida meterlo.



¿Estaría apto Costly para jugar la próxima jornada?

Sí, él está bien, trabaja día a día como todos los demás jugadores que están en su posición y depende del técnico que es el que decide cuando jugará Costly y cuando no.



¿Por qué no se le permite a Costly u otros jugadores que no son titulares en dar declaraciones?

No pero para eso estoy yo acá para informarles que Costly está bien, normalmente uno envía a los jugadores que están jugando y a la gente le gusta escuchar a los que están jugando, además es para bien de los jugadores porque para ellos es complicado venir a dar declaraciones sin jugar, es algo más incómodo a pesar que no es de otro mundo.



Mientras tanto Olimpia, buscará despegarse de Motagua y ser líder cuando enfrente al Real España el sábado 27 de octubre, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.