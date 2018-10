Juventus visita al Manchester United con Cristiano Ronaldo a la cabeza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde sus últimos dos enfrentamientos en 2003, el Manchester United ha dominado la serie ante la Juventus de Italia en la Champions League.



EL ingrediente más destacado entre los 'Diablos Rojos' y la 'Vecchia Signora', será el retorno de Cristiano Ronaldo al Old Trafford, estadio que dejó hace casi una década para convertirse en una leyenda en el fútbol mundial.



La Juventus, que lidera la llave H con dos victorias, no podrá contar en Manchester con el delantero croata Mario Mandzukic, fuera de la convocatoria, por problemas en un tobillo, según la prensa italiana.



En el United, que parece tomar aire tras un inicio caótico -viene de empatar 2-2 ante el Chelsea-, no jugará el chileno Alexis Sánchez, según confirmó el lunes su técnico José Mourinho, sin explicar las razones de su baja.



Posibles alineaciones:



Juventus: Szczesny, Bonucci, Benatia, Alex Sandro, Cancelo, Matuidi, Cuadrado, Betancur, Cristiano Ronaldo, Dybala.



Manchester United: David de Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Mata, Matic, Pogba, Lukaku, Martial, Rashford.