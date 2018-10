Atlético y Borussia Dortmund chocan por el liderato en la Champions

DORTMUND, ALEMANIA.- El Atlético de Madrid se enfrenta el miércoles en Alemania al Borussia Dortmund en un choque de alta tensión por el liderato del grupo A de la Liga de Campeones.



El equipo alemán lidera la llave empatado a 6 puntos con el Atlético, mientras por detrás les siguen el Mónaco y el Brujas, que en el otro encuentro del día intentarán conseguir sus primeras unidades europeas esta temporada.



"Va a ser un partido muy emocionante, nos jugamos mucho los dos equipos, ellos están en un gran momento, nosotros queremos ganar y esperemos hacer un gran partido", dijo el lunes el lateral rojiblanco Juanfran.



El ganador del choque se quedaría líder en solitario del grupo y daría un gran paso hacia los octavos de final del máximo torneo continental.



El Atlético, que se impuso por 2-1 en el último encuentro entre ambos equipos, en 1996 también en la Champions, parece que recuperará para este encuentro a su delantero Diego Costa, repuesto de su lesión muscular.



El hispano-brasileño probablemente acompañará a Antoine Griezmann para tratar de perforar la portería alemana y poner remedio a su particular sequía goleadora, ya que no ha vuelto a ver puerta desde su gol en la victoria contra el Mónaco el 19 de septiembre pasado.



El técnico Diego Simeone dejó fuera de la convocatoria, sin embargo, a su central uruguayo José María Giménez, que sufre "molestias derivadas de una elongación del nervio ciático del muslo", tras un golpe recibido el sábado contra el Villarreal.



- Pendientes de Alcácer -

Sin Giménez, el eje de la defensa estará probablemente ocupado por Diego Godín y Lucas Hernández, con Juanfran y Filipe Luis en los laterales para una noche en la que la zaga rojiblanca podría tener bastante trabajo.



Y es que el Dortmund llega en plena forma a este encuentro, líder de la Bundesliga con tres puntos de ventaja sobre el segundo, y con el goleador español Paco Alcácer en una terrible racha, aunque planea la duda sobre si podrá jugar.



El delantero, cedido por el Barcelona al conjunto alemán, se retiró el sábado en el descanso del triunfo contra el Stuttgart (4-0), no sin antes anotar su octavo gol en cinco partidos oficiales, con molestias en el muslo.



El técnico del equipo alemán Lucien Favre prefirió mantener el suspense este martes en la rueda de prensa previa al encuentro sobre la presencia del español.



"No sabemos todavía, tenemos todavía dos entrenamientos. Después veremos. Eso es todo lo que puedo decir", dijo Favre, sobre Alcácer, mejor goleador de la liga alemana junto con el serbio Luka Jovic, ambos con 7 dianas.



Pero el centrocampista Marco Reus se mostró optimista y este lunes señalaba en rueda de prensa que "si Paco Alcácer continua con su cuota, nos va a ayudar mucho".



"Creo que la clave será la paciencia. El Atlético es un equipo que defiende extremadamente bien. Tendremos pocas ocasiones de gol y tenemos que aprovecharlas", afirmó el capitán del Dortmund, recordando que es un encuentro "importante porque podemos liderar el grupo si ganamos".



- Equipos Probables:



Borussia Dortmund: Burki - Piszczek, Zagadou, Diallo, Achraf - Delaney, Witsel - Wolf, Reus, Sancho - Alcácer. Entrenador: Lucien Favre (SUI)



Atlético de Madrid: Oblak - Juanfran, Godín, Lucas, Filipe Luis - Koke, Rodri, Saúl, Lemar - Griezmann, Diego Costa. Entrenador: Diego Simeone (ARG)



Árbitro: Anthony Taylor (ENG)