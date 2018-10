Secuela de Wonder Woman retrasa su estreno a junio de 2020

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La secuela de la exitosa película de superhéroes Wonder Woman (2017) se estrenará el 5 de junio de 2020, siete meses después de la fecha anunciada previamente del 1 de noviembre de 2019.



Gal Gadot, la encargada de interpretar a Wonder Woman en la gran pantalla, reveló a través de su cuenta de Twitter la nueva fecha de lanzamiento de esta película, que volverá a contar con Patty Jenkins como directora.



"Tuvimos un tremendo éxito estrenando la primera película de Wonder Woman durante el verano así que cuando vimos la oportunidad de aprovechar los cambios en el panorama competitivo lo hicimos", señaló en un comunicado posterior el estudio Warner Bros.



Wonder Woman 1984 se introduce así en el hueco libre que ha dejado la cinta Six Billion Dollar Man (El Hombre Nuclear), un proyecto de ciencia-ficción que tiene previsto protagonizar Mark Wahlberg pero que, por ahora, se ha quedado fuera de la agenda de Warner Bros.



El filme recaudó en todo el mundo 821,8 millones de dólares y se convirtió en todo un hito dentro del cine de superhéroes al contar con una mujer como protagonista y con otra como realizadora.





Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!



✨?‍♀️✨ pic.twitter.com/Wj8ORUQLdg