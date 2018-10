"Nosotros le dijimos que se regresara", padres de hondureño muerto en Caravana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la esperanza y sueño de llegar a los Estados Unidos para darle una mejor calidad de vida a sus padres, el hondureño Melvin Josué Gómez Escobar se unió a la caravana de migrantes sin imaginar que nunca lograría cumplir con lo que les prometió antes de salir de su casa, ubicada en el sector de Chamelecón, al norte de Honduras.



Faltaban solo siete días para que cumpliera 22 años y unos cuantos días más para que un coyote le ayudara a pasar "al otro lado" donde estaba su hermana Josselyn esperándolo.



Tal vez fue el cansancio, el hambre o haberse agarrado mal del tráiler que le daba jalón, pero el joven, que salió desde el pasado 13 de octubre, cayó al suelo y pese a que hubo varios intentos por revivirlo no fue posible.



Su acongojada madre llora y lamenta haber dado su consentimiento para que se uniera a su hermana por la falta de oportunidades que tuvo en su país.



"Yo solo le dije a mi hijo que se viniera, ayer (lunes) a las 11 que me habló, pero el me dijo: Yo sigo mamá, yo sigo", y es que a pesar de haberse ido en la caravana siempre llamó a sus padres para dejarles saber cómo estaba.



Por su parte, su padre comentó que nunca le dieron trabajo porque cuando le preguntaban en qué sector vivía lo descartaban.



"Aquí así es, hay dos cosas con las que uno está satanizado, la edad y el sector donde uno vive", expresó el papá de Melvin.



Asimismo, relataron que la hermana que lo esperaba en Estados Unidos se encuentra mal de salud porque se siente culpable por su muerte.



Los padres de Melvin le piden al gobierno que los ayuden a repatriar el cuerpo para poder darle una cristiana sepultura.



El joven de 21 años es el segundo hondureño que pierde la vida en su trayecto a los Estados Unidos, el primero murió tras caerse de un carro.