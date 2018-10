PSG-Nápoles, duelos de gallos en el 'grupo de la muerte' de la Champions 

PARÍS, FRANCIA.- El París Saint-Germain de Neymar recibe el miércoles (19h00 GMT) al Nápoles, líder del complicadísimo grupo C de la Champions, con el vigente subcampeón Liverpool jugando en Anfield ante el Estrella Roja, a priori la cenicienta del cuarteto.



Antes de viajar a Marsella el domingo para el Clásico francés, punto culminante de una semana que medirá su verdadero potencial, el PSG 'versión Thomas Tuchel' tiene la ocasión de dar un puñetazo sobre la mesa de la Champions ante el Nápoles.



"Es lo que esperamos todos, pero hay que superar etapas. Por el momento hemos jugado dos partidos pero sabemos que hay muchas etapas antes de mirar más lejos", señaló a la AFP el exjugador brasileño Maxwell, actual cordinador deportivo del PSG.



"Es una mala idea pensar en el largo plazo, solo hay que pensar en el Nápoles, hacer el mejor partido posible y ganar. Luego pensaremos en los partidos siguientes", añadió.



El PSG inició su camino en Champions con una derrota 3-2 en Anfield y luego recuperó crédito al golear 6-1 al Estrella Roja, en un partido marcado por los incidentes violentos posteriores al encuentro y por las sospechas de amaño que apuntan al club serbio.



Líder del grupo C con una victoria y un empate, el Nápoles parece haberse adaptado a la perfección a su nuevo técnico Carlo Ancelotti, que regresa al Parque de los Príncipes, donde entrenó del 2011 al 2013.



"Es un gran entrenador, fue una inspiración para mí como jugador y como entrenador. Al frente del Milan ganó todos los títulos en Europa y en Italia, es simpático y humilde", dijo el actual técnico del PSG Thomas Tuchel sobre su rival.



La vida sin Messi

En los otros partidos del miércoles el Barcelona comenzará la vida sin Lionel Messi, fuera unas semanas tras sufrir una fractura en el brazo derecho el sábado ante el Sevilla (triunfo 4-2).



"Claro que vamos a notar la baja de Messi, lo sabemos, lo asumimos", dijo el sábado su técnico Ernesto Valverde.



Además visita el Camp Nou el Inter, con el que comparte el liderato del grupo B (ambos 6 puntos). Tercero en la liga de su país a 6 unidades del líder Juventus, llega en plena racha positiva con siete victorias consecutivas.



En el otro partido de la llave el PSV Eindhoven recibe a un Tottenham que busca sus primeros puntos en la actual edición de la Champions.



La llave A ofrece otro plato fuerte por el primer puesto. El Borussia Dortmund, flamante líder de la Bundesliga, recibe al Atlético de Madrid de Antoine Griezmann, con hambre por ganar votos en la carrera del Balón de Oro.



Además el Brujas recibe al Mónaco, penúltimo de la Ligue A, con Thierry Henry en el banquillo. La leyenda del fútbol francés regresa como técnico a la Champions, competición que ganó con el Barcelona en 2009.



No podrá contar con su capitán, el colombiano Radamel Falcao, baja por unos problemas musculares.



Finalmente en el grupo D el líder Oporto visita al Lokomotiv Moscú, mietnras que el Schalke, segundo con los mismos puntos (4), viaja a Estambul para jugar contra el Galatasaray.



Partidos del miércoles de la tercera jornada de la Liga de Campeones (en horas GMT):



- Grupo A:



(16h55) Brujas (BEL) - Mónaco (FRA)



(19h00) Borussia Dortmund (GER) - Atlético Madrid (ESP)



- Grupo B:



(16h55) PSV Eindhoven (NED) - Tottenham (ENG)



(19h00) FC Barcelona (ESP) - Inter Milán (ITA)



- Grupo C:



(19h00) París SG (FRA) - Nápoles (ITA)



Liverpool (ENG) - Estrella Roja Belgrado (SER)



- Grupo D:



(19h00) Lokomotiv Moscú (RUS) - Oporto (POR)



Galatasaray (TUR) - Schalke 04 (GER)