¿Por qué no juega bien este Olimpia?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Si sus números son altamente rentables, su forma de juego es tan aburrida como cuestionada. Este Olimpia camina sobre dos verdades: tiene números propios de un colíder invicto, pero su fútbol no agrada ni a su hinchada ni a los amantes de la redonda.

“Si hablamos de vistosidad, por supuesto que Olimpia no le agrada a la gente”, dijo el Matador Juan Flores antes de que su hermano Javier reconociera que “este Olimpia deja mucho que desear”.

Santos el Indio Ruiz, excentral del Albo, camina en la misma ruta: “Este equipo no gusta y no convence”. Los excompañeros de Nahún Espinoza en aquel glorioso León de los 80 y 90 entran al análisis del porqué juega mal este escuadrón merengue.

“No tiene mucha creación de juego y el club está acostumbrado a tener la posesión de la pelota y a hacer correr al adversario. Olimpia debe presionar a los rivales y ahorita no lo estamos viendo”, apuntó Juan Flores.

Es culpa de los futbolistas

Siete triunfos, siete empates y cero derrotas marcan el gran paso de un equipo que mancha su 66.67 de rendimiento con sus constantes malas imágenes.

“A mí me aburre Olimpia. A veces le cuesta llegar al marco contrario y en ocasiones saca pelotazos largos y sin ideas; Olimpia debe tener como propósito ponerse a ganar lo más rápido posible, porque eso es lo que quiere ver la gente: un equipo agresivo y que acosa al rival. Eso ha sido Olimpia a través de su historia y hoy no lo vemos”, expone Juan Goles.

Esos 28 puntos en 14 presentaciones y esa etiqueta de imbatible se ve manchada por los constantes cuestionamientos. El “fuera, Nahún” del último empate ante Juticalpa reflejó el mal sabor que genera el fútbol de este Albo. ¿Pero es culpa de Nahún Espinoza o de los jugadores?

“El problema pasa por la calidad de futbolistas que tiene, jugador por jugador, Olimpia no es la gran cosa, son jugadores que no son realidad y que no han llegado a consagrarse como para tomar la batuta de un equipo grande”. El Potrillo Javier Flores la tiene clara y libra a su excompañero de equipo. “Si con la edad que tiene y viniendo de una lesión a Hendry Thomas le basta para sobresalir... o sea, qué pasa con el resto de futbolistas”, se preguntó.

El jugador decide en el campo

¿O sea que el Albo no tiene el gran equipo que se dice? “Todo el que llega a Olimpia se supone que es bueno, pero veo que varios llegaron con un nombre bárbaro y aquí no pasa nada; les pesa el nombre de Olimpia o no eran tan buenos como se creía”, afirmó el mayor de los Flores.

Aunque no libran de responsabilidad al técnico, los expertos apuntan a los protagonistas dentro del campo.

“El DT Estanislao Malinowski nos decía: ‘Hoy vamos a esperar al rival en tres cuartos de cancha’, pero cuando nos juntábamos dentro del campo decidíamos lo contrario y decíamos: ‘Vamos a ir a apretar a ese equipo arriba’. Uno decide en el campo”, contó Juan Flores, ídolo del club y del Santos mexicano.

Los focos apuntan fuerte al entrenador olimpista, pero sus excompañeros coinciden en que “el técnico no les dice que se metan atrás” y que “a todo entrenador le gusta jugar bien, tener posesión y atacar”. Este León está un tanto lejos de ese mandato y bajo ese mar de dudas pondrá a prueba su invicto este sábado: ante Real España en San Pedro Sula...