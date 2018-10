Fuerzas políticas a reunión con el Congreso Nacional por acuerdo con la OEA

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las fuerzas políticas representadas en el diálogo anunciaron anoche una reunión esta semana con la directiva del Congreso Nacional para consensuar un fin al paralelismo que este poder del Estado le está dando al proceso de reconciliación.

El Partido Liberal puso como condición que el Congreso Nacional desista de continuar abordando por separado los mismos temas que ya son parte de la agenda de las mesas que, promovidas por las Naciones Unidas, están trabajando en las instalaciones de Chiminike.

La representante de este partido, Maribel Espinoza, explicó que no es posible que el Congreso haya firmado un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para impulsar las reformas electorales si precisamente este asunto es parte de las discusiones en una de las mesas del diálogo nacional.

“Nos preocupó mucho el tema del Registro Nacional de las Personas, luego escuchamos el anuncio sobre el Tribunal Supremo Electoral, que es un tema del diálogo, y luego las reformas políticas, y esto se agudizó con la visita del señor presidente del Congreso a la OEA y contratar los expertos que irían directamente al Congreso y al mismo tiempo Naciones Unidas tiene sus expertos en las mesas del diálogo”, explicó Espinoza.

“Necesitamos”, agregó, “una muestra de voluntad del Partido Nacional para continuar en este diálogo, siempre hemos sostenido que no se pueden sostener discusiones paralelas en el Congreso y en la mesa del diálogo político sobre los mismos temas”.

Lea también: Libre y Partido Liberal en pleito por mensaje de Luis Zelaya

Fue categórica la representante del Partido Liberal en el sentido de que si el Congreso acepta la demanda de no llevar los temas de manera separada “nosotros podríamos regresar inmediatamente a la discusión en Chiminike dado que ya no habrían distorsiones en el diálogo”. Lo importante, agregó, es “que haya coordinación y no descoordinación como ha habido ahora”.

Por su parte, Luis Colindres, representante del Partido Nacional, dijo que la reunión con el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, será para “fortalecer este espacio a través de una coordinación y poder tener también ese mecanismo de sincronizar las ideas”. Sobre la posibilidad de que el Partido Liberal retorne a las cuatro mesas de trabajo, el secretario ejecutivo del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) expresó que existen grandes posibilidades, solo falta ponerse de acuerdo en los temas.

Las fuerzas políticas que han estado reuniéndose en las Naciones Unidas a nivel de Comité Ejecutivo (instancia superior de las mesas técnicas), han estado hablando también de otros temas como la amnistía, sobre la cual ya hay acuerdos preliminares. También se ha avanzado sobre el plebiscito que se utilizaría para consultar al pueblo sobre la reelección presidencial.

Sobre esto último, Espinoza, la delegada del Partido Liberal, destacó que “el partido de gobierno está anuente a que esa discusión no sea como lo propusieron ellos, el día de las elecciones”, sino en otra fecha tal como pide la oposición.