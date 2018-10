Preocupa deterioro de la carretera del valle de Comayagua

Juan César Díaz

COMAYAGUA, HONDURAS.- A 10 años de haberse pavimentado 14 kilómetros de la carretera que comunica varios municipios productores del departamento de Comayagua con La Paz, la vía empieza a presentar enormes agujeros que atentan contra la seguridad de decenas de conductores.

Por la carretera se transportan grandes cantidades de hortalizas, vegetales orientales para exportación, plátano, guayaba, frutas y otros productos agrícolas.

Además es una arteria principal de comunicación para los municipios de Comayagua, Ajuterique, Lejamaní, La Paz y Cane, entre otros.

Deteriorada

En la actualidad es un peligro para los conductores, quienes deben esquivar los baches para no dañar sus vehículos, y el riesgo aumenta en horas de la noche, ya que no hay alumbrado público ni señalización vial.

“Yo casi me mato hace poco porque se me explotó una llanta al caer en uno de esos hoyos, lamentablemente no vemos iniciativa del gobierno o de las autoridades de estos municipios cercanos para arreglar la calle”, detalló Carlos Hernández, conductor.

Y es que los agujeros se hacen más profundos y grandes a medida caen las lluvias. Abarcan los dos carriles, por lo cual resulta difícil esquivarlos.

La alcaldía de Ajuterique hace más de dos años invirtió fondos municipales para tapar los agujeros con concreto hidráulico, pero meses después volvieron a surgir.

“Se hicieron trabajos con concreto para bachear pero no sirvió, se necesita repararla con material adecuado”, explicó Edmundo Suazo, regidor de Ajuterique.