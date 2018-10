Irina Baeva niega estar embarazada de Gabriel Soto

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La actriz rusa Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto, rompió el silencio sobre los rumores de un posible embarazo.

Irina fue abordada por diferentes medios de comunicación mexicanos a la entrada de un edificio donde presentaría una obra, fue ahí cuando un reportero del programa INtrusos obtuvo las declaraciones en las que guapa periodista lo negó todo.

"No lo supe. No me enteré", dijo a manera de sarcasmo la guapa actriz de 25 años.

"Estaba embarazada y no me enteré. No, chicos es totalmente falso. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente porque hay muchos inventos y el día de mañana se inventan cualquier cosa. Eso es totalmente falso yo no me enteré", siguió diciendo entre risas.

De inmediato los comunicadores, al recibir una respuesta negativa, le cuestionaron sobre su deseo de ser madre, a lo que Baeva respondió que sí quiere ser mamá, pero que por los momentos no es algo que esté entre sus planes.

También habló sobre el acoso que vive en las redes sociales, pues los cibernautas la consideran responsable del divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Irina indicó que no ha considerado cerrar sus redes sociales, pese a las amenazas recibidas.

Gabriel e Irina recientemente confirmaron su noviazgo, tras más de un año negándolo a los medios de comunicación.