Anuncian suspensión de la energía eléctrica para este martes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y EEH anunciaron la suspensión de la electricidad para este próximo martes 23 de octubre de 2018 en varias colonias de Honduras.



Las empresas realizarán trabajos de mantenimiento en los sectores donde se programó la interrupción, por lo que la energía se suspenderá desde horas de la mañana.



SAN PEDRO SULA (9:00 AM a 1:00 PM)

Colonia La Trinidad

Colonia Felipe Zelaya

Colonia Flor de Cuba

Colonia Asentamientos Humanos

Colonia Llanos de Sula

Colonia Alfonso Lacayo

Colonia 6 de Mayo

Colonia Los Prados I

Colonia Sitradima

Colonia Bosques de Jucutuma

Colonia Real del Campo II

Aldea Ticamaya

Aldea San José del Boquerón

Aldea Copén

Copen Campo

Cruz de Valencia

Apartahotel Villanuria

Postelsa

Astrocartón

Econored

Crematorio Municipal

Dagaz

Zip Calpules

Plantel Tropigas

Zip Castillo

Microenvases



LA CEIBA, ATLÁNTIDA (8:00 AM a 5:00 PM)

Colonia San Judas

Colonia San José

Colonia El Herrero

Colonia Murcia

Colonia ¿ Margie

Tegucigalpita

Colonia Lempira



EL PROGRESO (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Magandi

Colonia 2 de Marzo

Colonia Altos de El Progreso

Colonia Ramírez Reina

Colonia Rodolfo Cárcamo

Colonia La Canadá

Colonia Jensen

Colonia Palermo

Colonia Fraternidad de La Paz

Colonia Nacional

Colonia San Antonio

Centro Penal Progreseño

Aldea San José de la Terra

Aldea El Socorro



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Berlín

Barrio Medina

Colonia Fernández Guzmán

Colonia Tepeaca

Colonia Aurora

Barrio Suncery

Mercado Dandy

Mercado El Rapidito

Mercado Medina

Colonia La Gran Villa

Cabañas Norte

Colonia Modesto Rodas

Colonia Navidad

Colonia San José

Centro Penal

Maderas del Valle

Teletón

Colonia Montefresco

Colonia Valle de Sula

Barrio San Francisco

Colonia La Unión

Colonia Islas de El Progreso

Colonia Flor del Valle

Barrio Cabañas

Colonia Rápalo

Las Palmas

Pastor Zelaya

El Triángulo.