VÍDEO: El pelotazo de Sergio Ramos contra su compañero del Real Madrid, Reguilón, en un entrenamiento

MADRID, ESPAÑA.- El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, protagonizó un incidente con un compañero durante uno de los entrenamientos este lunes.

Al parecer, el capi, como le llaman los jugadores del equipo merengue, se enojó y enfurecido le lanzó un pelotazo a Reguilón, uno de los canteranos del Madrid.

Y es que Reguilón rozó la nariz de Ramos con su hombro izquierdo, tras una dura entrada con la que intentó quitarle el balón, a lo que el 4 reaccionó molesto y le lanzó un severo pelotazo al cuerpo, tanto fue el enojo que Luka Modric tuvo que intervenir.

"Me cago en la p...", fue la reacción de Ramos, quien al tenerlo nuevamente de frente, antes de dejar el campo, le volvió a lanzar el pelotazo.

**Mira aquí el vídeo del pelotazo**

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!!", fue el mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter el defensa de Real Madrid.