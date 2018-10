Próximo canciller mexicano promete inversión para retener a migrantes centroamericanos

OTTAWA, CANADÁ. - El futuro canciller de México, Marcelo Ebrard, prometió el lunes inversiones en América Central para intentar frenar el gran flujo de migrantes de la región que huyen a pie de sus países para llegar a Estados Unidos.



En una conferencia en Ottawa tras reunirse con la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, Ebrard no se refirió a la caravana en sí misma.



Sin embargo, prometió "cambiar sustancialmente la política (migratoria) de México", cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asuma al poder el 1 de diciembre.



Habrá "mucho más visas de trabajo" e inversiones "en Honduras, Guatemala y El Salvador; de hecho estamos trabajando con ellos para eso", dijo Ebrard.



"Habrá una inversión enorme, entonces habrá más posibilidades de trabajo", añadió.



Las declaraciones del futuro jefe de la diplomacia mexicana se dan después de los constantes mensajes en Twitter del presidente estadounidense, Donald Trump, para atacar a la caravana migrantes, la mayoría de Honduras, y que según la ONU supera las 7.000 personas.



"Los tuits que hemos estado viendo en estos días no me sorprenden, no sorprenden al gobierno. Está muy cerca el proceso electoral (intermedio) de Estados Unidos" del 6 de noviembre, dijo Ebrard.



Autoridades mexicanas habían conseguido bloquear la caravana de migrantes en un puente entre México y Guatemala, pero muchos de los centroamericanos que integraban esta marcha cruzaron por el río en balsas improvisadas, antes de continuar su marcha hacia el norte.



Cerca de 3,000 se dirigían el lunes a Huixtla, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros al norte de Tapachula, al sur de Chiapas donde habían dormido el domingo.



Trump respondió amenazando con cortar o reducir la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador, mientras alertó a la patrulla fronteriza y a los militares.



Según activistas el viaje a través de México hacia la frontera estadounidense puede demorar un mes.