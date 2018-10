Vídeo: Familia migrante llora al enterarse que ICE llegó a su casa para llevarse a uno de sus parientes

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS.- El vídeo sobre el sufrimiento de una familia que recibió la visita del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su casa ubicada en la ciudad de Clayton al este de Carolina del Norte, Estados Unidos, se hizo viral en las redes sociales.



En las imágenes se ve a un hombre arrodillado en la puerta de su casa, mientras agentes del ICE le informan que tenían que llevárselo porque tenía una orden de deportación desde el 2014.

Le puede interesar: Honduras en camino a una crisis migratoria



El hecho se registró el pasado jueves, cuando Juan Oliva, de 33 años de edad y originario del Salvador, se disponía salir de su casa para ir a su trabajo. Ahí se encontró con la migra e ingresó rápidamente a su vivienda.



"Cuando salió alguien gritó su nombre: Juan Oliva, entonces mi esposo se metió corriendo a la casa y echó llave adentro. Y me dice afuera está ICE y yo en ese momento pensé que era una broma de él. Pero cuando oí que llamaba al pastor de nuestra iglesia para contarle, me di cuenta que era cierto", narró su esposa Ana Ruth Cruz Portillo.



La familia entró en pánico cuando los agentes le pedían que abriera la puerta, porque sino la iban a derribar tras tener la orden judicial que ya estaba en proceso, según se escucha.



"Hablé con mi supervisor y están yendo por una orden para tumbar la puerta. Por ahora la orden que tenemos es la orden de deportación solamente, no son cargo criminales. Si el fiscal sí da la orden para tumbarte la puerta sí serán cargos criminales. Te vamos a procesar federalmente... te estoy diciendo la verdad", le dice en español un agente de ICE.



Tras las amenazas, Oliva solicita a su mujer que ingrese a una habitación junto a sus hijos. Luego de abrazarlos y escuchar los lamentos de su pareja, el migrante abre la puerta y se entrega a las autoridades.



Oliva fue transferido a un Centro de Detención en Washington. Su hijo mayor tiene una corte de inmigración para inicios de noviembre.

Lea también: Caravana de hondureños duerme en calles de Tapachula