Vídeo: Caravana de migrantes hondureños duerme en las calles del Parque Central de Tapachula

View this post on Instagram

10:34pm Cientos de migrantes tratan de descansar en el piso del Parque Central Tapachula para seguir su recorrido hacia Estados Unidos. Mañana estaremos en vivo para @despiertamerica con todos los detalles y los desgarradores testimonios ?? ? #Caravanamigrante #caravanademigrantes #DespiertaAmerica