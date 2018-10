¿Es posible que José Mourinho regrese como entrenador al Real Madrid?

MÁNCHESTER, REINO UNIDO.- El entrenador del Manchester United José Mourinho descartó este lunes la posibilidad de regresar al banquillo del Real Madrid, inmerso en una grave crisis que ha puesto en duda la continuidad de su técnico Julen Lopetegui.



"No, estoy contento aquí. Estoy contento si mi contrato se cumple hasta el último día. Me gustaría quedarme después del final de mi contrato", declaró Mourinho, preguntado por periodistas españoles e italianos sobre la posibilidad de regresar a la capital de España, donde dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013.



El portugués recordó en rueda de prensa, en la víspera de jugar contra la Juventus en Liga de Campeones, que había renovado su contrato con el United hasta 2020.



La presión se ha intensificado sobre Lopetegui -el Real Madrid no ha ganado desde hace cinco partidos, cuatro derrotas y un empate- hasta el punto de que la prensa española especula con la posibilidad de que no llegue en el banquillo al Clásico contra el Barcelona del domingo.



"Solo pienso en el Manchester United", añadió Mourinho, que también ha vivido su particular tormenta en este arranque de temporada. Su equipo es décimo en la Premier League y ya está eliminado en la Copa de la Liga.



El martes José Mourinho se reencontrará con su compatriota y antiguo 'pupilo' en el Real Madrid Cristiano Ronaldo: "Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, tan simple como eso".



A continuación situó a la Juventus como candidata a ganar la Champions: "Desde hace unos cinco años son verdaderos candidatos al título, han participado en dos finales (2015 y 2017) y han ganado fácilmente el Scudetto (siete de manera consecutiva), además tienen a un jugador verdaderamente especial, que marca realmente la diferencia".



Ronaldo, de 33 años, se fue del Real Madrid este año para jugar en la Juventus, en un traspaso de unos 100 millones de euros.