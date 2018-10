Girona del hondureño Choco Lozano empató 0-0 con la Real Sociedad

SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA- El Girona del hondureño Choco Lozano empató 0-0 por la jornada 9 de la Liga de España.



El equipo vasco trató de vencer al Girona que no ha conseguido resultados positivos en las últimas jornadas. El conjunto realista no hizo valer su condición de anfitrión en la cancha del estadio de Anoeta.



El hondureño ingresó al 56' del complemento tras sustitución de Doumbia, sin embargo el Choco no pudo anotar para su equipo.



Alineaciones



Real Sociedad:

Geronimo Rulli, Kevin, Gorosabel, Aritz, Navas, Illarramendi, Zubeldia, Pardo, Sangalli, Oyarzábal y Willian José.



Girona:

Bono, Juanpe, Bernardo, Aday, Porro, Douglas Luiz, Alcalá, Granell, Borja García, Stuani y Portu.