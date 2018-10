Gael García Bernal pide cese al racismo y la xenofobia en México por caravana migrante

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor mexicano Gael García Bernal pidió el cese a la xenofobia y al racismo, al hablar sobre la caravana de migrantes hondureños que se encuentra en la frontera de México.



"Ahora que tenemos una interlocución más fluida con el cambio de gobierno quizá se puedan discutir estas cosas, pero no hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para el racismo", dijo el famoso.



En un discurso en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el actor recordó cuando en una ocasión cruzó, sin documentos, el río Suchiate que divide la frontera de Guatemala con México.



"Fue caminando por el río, quien conoce la frontera sabe que el problema no es el filtro, la frontera es muy permeable, se puede caminar, el problema es lo que hay después de la frontera y cómo se han criminalizado a las personas que sólo buscan una vida mejor", recordó.



Continuó: "Ahora se está hablando de lo que por muchos años se ha pedido, la visa de trabajo, la visa transitoria, para que puedan pasar con libertad por México y, en algún momento si lo desean y se presta la situación, se puedan quedar y me parece normal, todos tenemos derecho a estar bien".



García Bernal también espera que el gobierno de México rectifique su postura, pues no se trata de un problema de seguridad nacional sino humanitario, dijo.



Varios artistas mexicanos y periodistas han cuestionado el accionar del gobierno con la caravana, especialmente por impedir el paso fronterizo y hasta enfrentarse con los migrantes.