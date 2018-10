¿Modric?, ¿Griezmann?, ¿Mbappé?: El Balón de Oro se juega en la Champions

PARÍS, FRANCIA.- Los campeones del mundo con Francia Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, y el croata Luka Modric parten como favoritos para el Balón de Oro, cuya votación está abierta hasta el 9 de noviembre, por lo que una actuación mayúscula en la Champions puede resultar decisiva.



El prestigioso premio individual, organizado por la revista France Football, lo deciden 200 periodistas de todo el mundo y será entregado el 3 de diciembre.



- Favorito pero... -

En la línea de salida Modric, mejor jugador del Mundial y futbolista del año para la UEFA y para la FIFA, parecía tener cierta ventaja.



El croata ganó en mayo con el Real Madrid la Liga de Campeones por tercera vez consecutiva, la cuarta en un lustro. Luego lideró al equipo que alcanzó la final del Mundial, donde perdió con Francia por 4-2.



Como mediapunta, Modric fue el jugador "que dejó una mejor impresión", señaló la propia FIFA hace unos días en un informe técnico del Mundial.



Pero tras el torneo no ha recuperado su mejor nivel y el Real Madrid sufre una grave crisis. El jugador de 33 años ha reconocido la fatiga mental.



"No fue fácil regresar después de todos estos momentos cargados de emoción, solo necesito algunos partidos para encontrar mi mejor nivel de juego", dijo hace unos días, antes de que el gigante blanco cayera 2-1 ante el Levante el sábado.



¿Puede invertir la tendencia en las próximas semanas? El Real Madrid recibe al martes al modesto Viktoria Plzen, un escenario ideal para recuperar sensaciones, a cinco días del Clásico en Liga ante Barcelona.



- El reparto de votos -

Francia, el flamante equipo coral coronado en Moscú, parece no contar en los premios individuales. Pero tras ver cómo Modric ganaba el premio al mejor jugador del Mundial y al futbolista del año de la FIFA, las estrellas de los Bleus esperan resarcirse con el Balón de Oro.



Su problema, que se repartan los votos y no exista uno que destaque para poder competir con el resto de candidatos.



Tres jugadores parecen en condiciones de pelear por el trofeo. Además de Griezmann y Mbappé, está el central Raphapel Varane, protagonista en la epopeya blanca en Champions y capital con Francia en Rusia. Su único 'pero' es que los premios individuales suelen otorgarse a jugadores con un rol ofensivo.



Griezmann y Mbappé, decisivos en los partidos que ha jugado Francia en la reciente tregua internacional, no parecen acusar el esfuerzo realizado en Rusia durante un mes.



Mbappé, el prodigio de 19 años del París SG, acaba de aparecer en la portada de la revista estadounidense Time, como uno de los jóvenes llamados a inspirar a las nuevas generaciones.



Con su club, recientemente marcó cuatro goles en un partido ante el Lyon (5-0) y tiene una oportunidad de volver a exhibirse el miércoles ante el Nápoles en el Parque de los Príncipes.



Griezmann, de 27 años, viaja con el Atlético a Dortmund, otro escenario de altura para mostrar sus poderes.



El mediapunta, que marcó un doblete en la reciente victoria gala ante Alemania (2-1), no pierde oportunidad de recordar lo que ha logrado este año -ganador además de la Europa League con el Atlético.



El veredicto llegará en un mes y medio... Mientras, el debate interminable en la prensa mundial continúa.



En Italia, por ejemplo, consideran por unanimidad que Griezmann o Mbappé deberían suceder a Cristiano Ronaldo en el palmarés del galardón. En España, sobre todos los medios de la capital, señalan a Modric.