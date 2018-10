¿Es inminente la salida de Julen Lopetegui del Real Madrid?

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, muy cuestionado en los últimos días, prefirió no pronunciarse este lunes sobre su continuidad en el banquillo blanco limitándose a afirmar que "seré el entrenador mañana" frente al Viktoria Plzen en Liga de Campeones.



"Estoy aquí vestido y lógicamente, si es así, seré el entrenador mañana, no tengo ninguna duda", dijo Lopetegui en la rueda de prensa previa el encuentro, al ser preguntado por si se ve al frente del equipo el próximo domingo en el clásico liguero contra el Barcelona.



"Si me preguntas lo que va a pasar en un mes, un año, dos años, no sé, estamos centrados en el presente, este es nuestro oficio y responsabilidad, nada más", añadió el técnico blanco, muy presionado tras cosechar cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y marchar 7º en la Liga española, fuera de puestos europeos.



La prensa española especulaba en las últimas horas con que el cese del entrenador pudiera producirse, incluso, antes del partido contra el Barcelona, pero un Lopetegui firme aseguró este lunes que no se ve afectado por estos comentarios.



"Lo único que hice es estudiar al Plzen, analizar al rival, a mi equipo y preparar el partido con la máxima normalidad y la máxima ambición posible, no miro más allá de este escenario", añadió el técnico blanco.



"Si pretendéis ver a un entrenador abatido o hundido, no miréis para aquí, al contrario, estoy con la máxima ilusión, la máxima ambición y con ganas de hacer un gran partido mañana", insistió Lopetegui, quien tomó las riendas del equipo en junio pasado.



- 'El equipo está vivo' -

"Vamos a luchar como equipo, como cuerpo técnico, para revertir una situación que no es la mejor, pero estamos a tiempo de revertirla sin duda, lucharemos para hacer un gran partido mañana", aseguró.



"La realidad, insisto, es que el equipo está vivo, estamos muy ilusionados de hacer un gran partido mañana y absolutamente convencidos de revertir la situación", concluyó.



El Real Madrid empezó de la mejor manera ganando 3-0 a la Roma en la Liga de Campeones, pero después cayó en Moscú 1-0 frente al CSKA con lo que el vigente triple campeón de la 'Champions' necesita ganar el martes para no descolgarse de la carrera por los octavos de final.



El Plzen "es un equipo físico, con buenos jugadores de calidad, tácticamente muy ordenado, encajando pocos goles, tenemos respeto al rival", afirmó, insistiendo en que "tenemos que dar la mejor versión de nosotros y dar la vuelta a esta situación de no acierto".



y es que el técnico blanco apuntó a la falta de puntería, tras una racha de ocho horas consecutivas sin marcar, como uno de los principales factores de la actual situación blanca.



"Hay una relación directa en fútbol con el gol, puedes hacer muchos méritos, grandes partidos, llegar 35 veces a portería y no estar acertado, es el único deporte que tiene este matiz, que siendo superior solo los goles marcan", dijo Lopetegui.



"Tenemos que mejorar en el reparto de méritos y goles en ambas áreas, ser más efectivos, tenemos que conceder menos, este equilibrio va a llegar a través del bueno juego", concluyó el técnico blanco.