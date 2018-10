Donald Trump promete hacer todo lo posible para detener caravana de migrantes hondureños

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró este domingo que se está haciendo todo lo posible para "detener la embestida" de miles de migrantes hondureños que marchan en caravana desde México hacia Estados Unidos.



"Todo lo posible se está haciendo para detener la embestida de migrantes ilegales a nuestra frontera sur", escribió el mandatario en Twitter.



"Esas personas deben primero solicitar asilo en México, y si no lo hacen Estados Unidos los rechazará", aseguró.

Además dijo que los tribunales están pidiendo a los Estados Unidos que hagan cosas que no son factibles.



En otro mensaje, señaló al partido demócrata y les pidió que cambien las leyes de migración ahora.

