Diagnostican con esclerosis múltiple a Selma Blair, actriz de "Legalmente Rubia" 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz de cine y televisión Selma Blair anunció el sábado que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.



A través de una publicación en Instagram, Blair, de 46 años, dijo que el 16 de agosto le diagnosticaron la enfermedad que afecta el sistema nervioso central.



Blair asegura que tiene problema para lidiar con los efectos que le causa la enfermedad. “Estoy inválida. A veces me caigo. Dejo caer cosas. Me memoria se nubla y el lado izquierdo de mi cuerpo le pide direcciones a un GPS descompuesto”.



Sin embargo, añadió que gracias al respaldo del elenco y la producción del show de Netflix que está filmando, así como el de sus amigos y familiares, “lo estamos logrando. Y me río, y no sé exactamente lo que voy a hacer, pero daré mi mejor esfuerzo.

Blair ha coprotagonizado varias películas y programas de televisión, incluyendo el éxito de 2001 “Legally Blonde”.

